Роберт Де Ниро публично послал Дональда Трампа

Актер Роберт Де Ниро 9 июня публично послал президента США Дональда Трампа на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

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В ходе мероприятия 82-летний актер прокричал фразу «К черту Трампа!».

Это не первый подобный случай, произошедший за первый день фестиваля. Актер также вскользь упомянул американского президента, выступая с речью на открытии Tribeca.

— Мы всегда признавали силу рассказывания историй, способную объединять людей. Это руководящий принцип, который стал «особенно важным, потому что чудовищные лидеры (...) пытаются разделить нас ради своих аморальных, жестоких и коррумпированных целей, — цитирует Де Ниро Variety.

До этого директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал американского актера Джорджа Клуни «военным преступником», снимавшимся в «ужасных фильмах», после его критики в адрес президента США Дональда Трампа.

Ранее в Сети появились слухи, что американская певица Тейлор Свифт планирует приобрести жилье в Великобритании из-за напряженных отношений с Дональдом Трампом. Свифт якобы считает, что «не чувствует себя в безопасности в США».