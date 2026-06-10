Карл III выселил дочерей брата Эндрю из королевской резиденции на фоне громкого скандала

Карл III выселяет из королевской резиденции принцесс Евгению и Беатрис, дочерей скандально известного брата Эндрю, который пару месяцев назад был лишён звания принца, финансирования и всех королевский привилегий. RadarOnline пишет, что обеим девушкам были направлены официальные письма с призывом подыскать себе новое жильё в Лондоне самостоятельно.

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Напомним, что и родители Беатрис и Евгении, Эндрю и Сара Фергюсон, тоже были выселены из резиденции и искали новое жильё самостоятельно.

Уточняется, что Карл не хочет наказывать племянниц. Их выселение — вопрос, скорее, административного характера. По мнению источников, такие действия в долгосрочной перспективе помогут монарху воплотить задуманные планы.

«Внутри организации это решение рассматривается как административный и оперативный вопрос, связанный с более широкими изменениями, происходящими в королевской семье. Однако никто не делает вид, что последствия незначительны», — пояснил инсайдер.

Напомним, экс-принц Эндрю был задержан утром 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением: по версии следствия, он передавал конфиденциальную информацию миллиардеру Джеффри Эпштейну. Обыски прошли в поместье Вуд‑Фарм и в резиденции Роял‑Лодж, откуда впоследствии он был вынужден съехать.