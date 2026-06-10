Эксперт объяснил странное поведение Зеленской в Таллине

Поведение Владимира Зеленского и его жены Елены в Эстонии похоже на выступление слаженного дуэта, где каждый играет свою роль. Об этом рассказал aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.

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Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Таллин 9 июня. В Эстонии состоится саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». При этом интернет-пользователи обратили внимание на «замороженное» выражение лица Елены Зеленской.

По словам политолога‑международника Руслана Панкратова, поездка украинской четы в Эстонию «точно не про семейную драму, а про тщательно выстроенную ролевую конструкцию».

«Пара Зеленских изначально заходит как «политическое ядро + гуманитарный фасад». Микромизансцены украинской пары укладываются в норму протокольного поведения», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что Зеленские демонстрировали «выученный протокол» на крыльце при фотосъемке, а в рабочих встречах «он всегда на острие: активная мимика, жестикуляция, постоянные микроулыбки к хозяевам, а она — во второй линии, с минимальной спонтанной мимикой».

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«В сумме визит производит впечатление слаженного дуэта ролей: он — эмоционально включенный фронтмен, она — сдержанный, почти «замороженный» гуманитарный фасад», — отметил Руслан Панкратов.

Напомним, что в Эстонии Владимир Зеленский предложил странам Балтии заключить сделку по дронам, которая поможет защититься от прилетов БПЛА. В рамках этого соглашения Украина отправит свои экспертные группы, которые должны будут наладить взаимодействие в сфере защиты от воздушных угроз.