Кипрский журналист Алекс Христофору иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о 21-м пакете санкций против России.

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В своём аккаунте в социальной сети X он высмеял попытки Евросоюза обрушить российскую экономику.

«21 санкционный кирпич разрушают российскую экономику, осталось лишь ещё 1256 таких!» — написал Христофору, намекая на то, что предыдущие двадцать пакетов ограничений не достигли заявленных целей.

Накануне Кая Каллас заявила, что новый список антироссийских персональных санкций станет крупнейшим за последние два года. В Брюсселе рассчитывают расширить ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ.

В Москве ранее неоднократно отмечали, что Россия справляется с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать.

На Западе также звучали мнения о неэффективности подобных ограничительных мер — многие политики и эксперты признавали, что санкции не привели к ожидаемому коллапсу российской экономики. Тем не менее Евросоюз продолжает разрабатывать новые пакеты ограничений, включая очередной, 21-й по счёту.

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