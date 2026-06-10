Летающий бункер: зачем США экстренно строят новый «самолет Судного дня»

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что масштабное финансирование новой американской программы «самолета Судного дня» стало следствием критического роста геополитической напряженности в мире. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее Пентагон запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на создание защищенного воздушного бастиона, который должен обеспечить эвакуацию властей и непрерывное руководство страной в случае глобальной катастрофы. Речь идет о разработке принципиально нового стратегического воздушного командного пункта под кодовым обозначением E-4C.

По мнению Попова, речь идет об экстренной мере - попытке Белого дома и Пентагона адаптироваться к быстро ухудшающейся международной обстановке. Он отметил, что в США всерьез допускают сценарии глобального ядерного столкновения и готовят инфраструктуру для выживания высшего эшелона власти.

По словам летчика, разработка подобных самолетов - обязательный элемент поддержания стратегического баланса: у всех ядерных держав есть аналогичные глубоко эшелонированные системы управления войсками. Военный летчик отметил, что для высшего руководства критически важно иметь в постоянной готовности два-три защищенных борта, способных принять на себя функции управления ядерной триадой.

Эксперт подчеркнул, что попытки обновить уже существующие лайнеры прошлых поколений потеряли экономический и технический смысл. За последние десятилетия системы навигации, радиоэлектронной борьбы и шифрованной связи совершили колоссальный технологический рывок. Попытка интегрировать столь сложные современные комплексы в старые фюзеляжи потребовала бы полной переделки всех внутренних коммуникаций и изменения дизайна, что обошлось бы Пентагону дороже, чем сборка абсолютно новых машин с чистого листа.

Отработавшие свой ресурс самолеты старого образца, скорее всего, останутся в строю для обеспечения нужд низшего и среднего звена военного командования, тогда как президенту и министру обороны предоставят ультрасовременные самолеты. Будущий E-4C представляет собой автономный правительственный центр, главная задача которого - гарантировать нанесение ответного удара, даже если наземные командные пункты и узлы связи будут полностью уничтожены, объяснил Попов.

Он добавил, что «самолет Судного дня» будет обладать беспрецедентным уровнем живучести. Его корпус будет полностью экранирован от разрушительного воздействия электромагнитного импульса, светового излучения и радиоактивных помех, возникающих при ядерных взрывах. Благодаря развитой системе дозаправки в воздухе, он сможет оставаться в небе неделями.

Находясь на борту этого самолета, руководство США сохранит техническую возможность отдавать приказы на пуск межконтинентальных баллистических ракет и координировать действия стратегических сил в режиме реального времени. Таким образом, Пентагон создает ультимативный инструмент возмездия на случай апокалипсиса, когда вся привычная инфраструктура на земле превратится в руины.