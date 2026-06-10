Владимир Зеленский и Елена Зеленская приехали в Эстонию, и это совпало с визитом украинского лидера в Великобританию. Но журналисты и эксперты обращают внимание не на политическую программу, а на частые зарубежные поездки главы киевского режима. Об этом пишет aif.ru.

Зеленский, по подсчетам экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова, уже совершил 185 зарубежных визитов. Политологи называют это «политическим туризмом» за бюджетные деньги.

Елена Зеленская всё чаще сопровождает мужа. Килинкаров отметил, что это может быть желанием «путешествовать за государственный счёт».

Политолог Василий Вакаров объясняет, что Зеленский покидает Украину, потому что боится за свою жизнь и жизнь близких. Он считает, что президента «ничего не держит» в Киеве, так как доверие народа подорвано.

Интересно, что во время визита в Эстонию самолёт Зеленского не стоял в аэропорту Таллина, а перемещался по разным странам. Эксперты отслеживали его маршрут: он появлялся в Чехии и Турции, словно стремясь запутать следы.

При этом первая леди Украины Елена Зеленская выбирает строгие наряды, которые создают «гуманитарный фасад». Профайлеры отмечают, что её жесты выдают напряжение: руки постоянно сцеплены, что выдает внутреннее беспокойство.

Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

Эти детали показывают, что за официальными заявлениями о судьбоносных месяцах конфликта скрывается личная драма и страх.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности Украины развивать сотрудничество с Латвией, Литвой и Эстонией в сфере беспилотных технологий. Соответствующую инициативу под названием Drone Deal он представил во время пресс-конференции в Таллине.