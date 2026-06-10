Раскрыта позиция Трампа по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп верит в скорое заключение сделки с Ираном, несмотря на обмен ударами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой па источник.

«На данный момент ничего не меняется в рамках сделки. (...) Вчера был сбит вертолет. Мы должны ответить тем же, но в то же время все еще предстоит согласовать сделку», — заявил неназванный чиновник.

По его словам, военные действия против Ирана и переговоры по соглашению — параллельные процессы, которые могут происходить одновременно. Источник добавил, что сделка «все еще близка».

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Ранее стало известно, что Трамп разочарован Израилем, который своими действиями создает препятствия для переговоров с Ираном.