Стало известно о реакции Запада на конфликт Польши и Украины

Запад удивлен обострением отношений Польши и Украины и считает, что от дальнейшей эскалации конфликта может выиграть только Россия.

Об этом экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил в интервью «Укринформ».

«Запад удивлен всей этой ситуацией. Думаю, все согласны с тем, что от дальнейшей эскалации этого конфликта выиграла бы только Россия. Но, повторю еще раз: к счастью, в Польше произошло переосмысление ситуации, ведь было признано, что потери от продолжения этого конфликта будут больше потенциальных выгод», — отметил он.

По словам Чапутовича, Польша якобы пытается «воспользоваться сложным положением Украины, чтобы заставить ее изменить свое отношение к историческим вопросам». Он также назвал «недоразумением» мнение о том, что Польша может «что-то навязать» Киеву.

При этом экс-глава польского МИД подчеркнул, что решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России) вызвало «настоящую боль» в польском обществе. Однако он отметил, что вместо конфликта стороны должны «вести диалог» и «спокойно формировать понимание сложных границ истории».

В конце мая Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание «героев УПА», что вызвало конфликт между Киевом и Варшавой.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей УПА (организация запрещена в России). Также Туск отметил, что его бесят некоторые заявления Зеленского.