Сформулированная на прошедшем в Лондоне саммите инициатива лидеров ЕС по мирному урегулированию на Украине не имеет шансов на успех. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

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Отмечается, что Европа не хочет принимать мир, который может быть воспринят как победа России.

«Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований... Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остаётся без шансов на реальный успех», — говорится в материале.

Немецкий политик Макс Отте выразил мнение, что саммит Зеленского в Лондоне подтолкнул Европу к катастрофе.

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