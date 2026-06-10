BZ: саммит в Лондоне с Зеленским завершился без шансов на успех
Сформулированная на прошедшем в Лондоне саммите инициатива лидеров ЕС по мирному урегулированию на Украине не имеет шансов на успех. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
Отмечается, что Европа не хочет принимать мир, который может быть воспринят как победа России.
«Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований... Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остаётся без шансов на реальный успех», — говорится в материале.
Немецкий политик Макс Отте выразил мнение, что саммит Зеленского в Лондоне подтолкнул Европу к катастрофе.
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