Пентагон неожиданно обратился за военной и финансовой помощью к своим азиатским союзникам, рассказал Андрей Коц в своей статье для РИА Новости. По его мнению, США признали, что больше не способны в одиночку сдерживать стремительно растущую военную мощь Китая.

На встрече в Сингапуре глава Пентагона Пит Хегсет объявил о завершении эпохи, когда Вашингтон полностью субсидировал безопасность богатых государств. Он отметил, что теперь Белому дому нужны не протектораты, а сильные и самостоятельные партнеры, готовые резко поднять свои расходы на оборону до трех с половиной процентов от ВВП.

Требования Вашингтона затронули Японию, Южную Корею, Австралию и Индонезию. По мнению Коца, американская администрация пытается быстро создать азиатский аналог НАТО, однако ключевая проблема состоит в том, что Вашингтон не хочет вкладывать в эту структуру собственные средства. Власти США планируют переложить всю финансовую нагрузку на региональных партнеров.

При этом действуют США крайне осторожно: Трамп уже заморозил миллиардные поставки оружия Тайваню, а Хегсет в своей речи дипломатично обошел эту тему стороной, чтобы лишний раз не провоцировать Пекин.

Автор статьи объяснил смену курса Вашингтона страхом перед Китаем, демонстрирующим беспрецедентный рост оборонного потенциала. За последнее десятилетие военный бюджет Китая подскочил в полтора раза, закрепив за страной второе место в мире по этому показателю (после США). Почти половина этих колоссальных средств уходит на массовое производство передового оружия.

Ядерный щит Китая уже обогнал британский и французский щиты, стремительно приближаясь к российским и американским показателям. В китайских пустынях развернуты сотни сверхзащищенных пусковых шахт для межконтинентальных ракет, а к началу тридцатых годов количество ядерных боеголовок в арсенале Пекина может превысить тысячу.

Ситуация на море и в воздухе пугает американских генералов еще сильнее, поскольку Военно-морские силы Китая уже стали крупнейшими на планете по общему количеству боевых кораблей. В строй один за другим вступают новейшие авианосцы, и в ближайшие годы Пекин планирует довести их число до девяти, вплотную подойдя к США.

Военно-воздушные силы Китая тоже пережили глобальную модернизацию: устаревший авиапарк стремительно заменяется сотнями новейших истребителей четвертого и пятого поколений. Даже сухопутные войска полностью преобразились после отказа от концепции огромной пехотной армии в пользу высоких технологий, умных беспилотников, автономных роботов и единых цифровых систем управления боем.

По мнению Коца, главный кошмар США заключается в том, что уже к 2030 году Китай выйдет на полный военный паритет с Америкой и создаст вокруг Тайваня неприступную оборонительную зону, где западный флот и авиация в случае конфликта будут гарантированно уничтожены. Чтобы подготовиться к этому, Пентагон уже формирует специальные мобильные ракетные группы на островах Тихого океана и создает новые тактические соединения морской пехоты с большим количеством десантных кораблей.

Однако вся эта стратегия разобьется вдребезги, если союзники откажутся помогать США, считает автор статьи. У большинства азиатских стран экономика намертво связана с Китаем, и жертвовать своим процветанием ради амбиций Вашингтона они вряд ли станут.