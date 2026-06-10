Евросоюз не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единства по этому вопросу.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"У нас нет единства. <...>. Я все время слышу: "Почему у вас единая позиция по России и Украине, но нет такой же в случае с Израилем?" По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно", - сказала она в интервью ирландскому телеканалу RTE.

В качестве примера стран, выступающих за ужесточение санкций, интервьюер привела Ирландию, Испанию и Словению. Каллас в ответ заявила, что такой позиции придерживаются не только эти три государства, и есть "больше стран, которые требуют большего". По словам главы евродипломатии, вскоре Еврокомиссия предложит новые меры против Израиля, но, по ее мнению, "они вряд ли пройдут". В ответ на вопрос журналистки, не ослабляет ли такая ситуация Евросоюз, чиновница заявила, что "она вызывает разочарование".

Reuters: страны Европы готовят национальные санкции против Израиля

В мае премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высказал мнение, что ЕС никогда не введет санкции против Израиля. Бельгия обычно воздерживается от активного участия в дискуссиях в Совете ЕС о санкциях против Израиля за военные преступления. По оценкам бельгийских СМИ, эта страна входит в число членов ЕС, которые саботируют введение санкций против Израиля.