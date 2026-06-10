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Мадьяр снова предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр снова предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Закарпатье. Он выразил надежду, что встреча состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ATV.

"Я думаю, все были заинтересованы в том, чтобы это соглашение состоялось. Это соглашение на уровне экспертов, его нужно скрепить политической печатью. Стороны ведут переговоры о том, где и когда мы встретимся. Я предложил прекрасный город Берегово в Закарпатье на Украине, единственный крупный город с венгерским большинством, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что эта встреча состоится", - сказал политик.

Отмечается, что Мадьяр несколько раз предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье, если переговоры о восстановлении прав закарпатских венгров будут успешны.

США начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет

Центральное командование Пентагона сообщило о начале ударов по Ирану. Залпы стали ответом на атаку на американский вертолет Apache, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию ведомства в социальной сети Х.

"Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану", — говорится в сообщении.

Уточняется, что залпы начались в полночь по московскому времени. Военные утверждают, что удары станут "соразмерным ответом" Тегерану.

Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану. В ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию командования в соцсети X.

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) 9 июня завершили нанесение ударов в порядке самообороны по Ирану, в соответствии с распоряжением верховного главнокомандующего, в ответ на вчерашнее уничтожение армейского вертолета Apache", - говорится в заявлении.

На Западе рассказали о неуважительной выходке Зеленского в адрес европейцев

Вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Telewizja Republika.

"Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего. Центр принятия решений же все равно находится в Германии!" — возмутился политик.

Депутат добавил, что между Россией и Польшей есть связь, поскольку именно против них Запад исторически использовал и использует государственность Украины.

"Опасный поворот". На Западе внезапно испугались угрозы со стороны Грузии

США и Европа считают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем стратегической угрозой, пишет РИА Новости со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

"Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси — партия "Грузинская мечта" — делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США — Китаем и Россией. В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом", — говорится в материале.

По мнению авторов публикации, действия США — не что иное, как проявление паранойи со стороны государства, теряющего статус мирового гегемона.

В Словакии заявили, что Украине не стать членом ЕС еще 20 лет

Лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота заявил, что Украине не стать членом Евросоюза еще по меньшей мере 20 лет. По его мнению, страна не соответствует условиям для вступления в ЕС, сообщает РИА Новости.

"Эта активность по приему Украины в Евросоюз – чистая пропаганда для обманутых и слепых избирателей в странах ЕС. Украина не станет членом ЕС еще минимум ближайшие 20 лет", - считает политик.

Депутат отметил, что Украина не соответствует условиям для вступления в ЕС, а речи европейских политиков о ее быстрой интеграции – ложь.