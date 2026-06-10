Зеленский предложил Прибалтике сделку по дронам

На пресс-конференции в Таллине президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Прибалтике решение проблемы с беспилотниками, которые залетают в их воздушное пространство. Речь идет о так называемой Drone Deal («сделка по дронам»), пишет «Европейская правда».

В рамках этого соглашения Украина направит в Латвию, Литву и Эстонию экспертные группы, которые помогут усилить защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наладить взаимодействие в этой сфере. Кроме того, сделка предусматривает совместное производство беспилотников и использование боевого опыта украинских военных.

«Drone deal — это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — приводит слова Зеленского издание.

Зеленский предложил странам Прибалтики сбивать дроны ВСУ за их же счет

8 июня истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат над воздушным пространством Латвии. Также 20 мая военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Литвой.