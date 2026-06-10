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План Зеленского привел западного журналиста в ужас

Lenta.ru

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится расширить масштаб конфликта.

План Зеленского привел западного журналиста в ужас
© Лента.Ru
«Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта», — написал Боуз.

При этом, как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не вынашивает агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать эти гарантии письменно.

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Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема подчеркнул, что требования Владимира Зеленского заморозить конфликт говорят о том, что он не хочет мира.

До этого стало известно, что Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский лидер также передал через бизнесмена послание президенту России Владимиру Путину.