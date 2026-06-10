Европейские политики выдумывают угрозу войны с Россией ради того, чтобы скрыть свои провалы. Мотив раскрыл бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

«Это выдуманная угроза, это не вопрос национальной безопасности. Это вопрос индивидуальной политической устойчивости и выживаемости политической и экономической элиты Европы, которой нужна война, чтобы оправдать свои провалы», — объяснил Риттер.

Лавина хаоса: в Европе заявили, что война с Россией уже началась

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.