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CNN: США надеются, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры

ТАСС

США считают новые удары по Ирану предупреждением для Тегерана и полагают, что они не воспрепятствуют переговорам. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника.

CNN: США надеются, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры
© Global Look Press

По его информации, Вашингтон исходит из того, что новые удары послужат "предупредительным выстрелом" для Ирана. США рассчитывают, что атака не помешает переговорам по урегулированию конфликта с исламской республикой, добавил источник телекомпании.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению ударов по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache над Ормузским проливом.