CNN: США надеются, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры

США считают новые удары по Ирану предупреждением для Тегерана и полагают, что они не воспрепятствуют переговорам. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, Вашингтон исходит из того, что новые удары послужат "предупредительным выстрелом" для Ирана. США рассчитывают, что атака не помешает переговорам по урегулированию конфликта с исламской республикой, добавил источник телекомпании.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению ударов по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache над Ормузским проливом.