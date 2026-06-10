Глава евродипломатии Кая Каллас не может в единоличном виде устанавливать условия для диалога с Москвой, даже если она убеждена в обратном. Такое мнение высказал немецкий журналист Хуберт Зайпель, пишет ТАСС.

При этом он отметил, что диалог между ЕС и Россией так или иначе должен состояться. Однако пока европейцы по-прежнему находятся «на этапе дебатов».

«Сейчас мы находимся на этапе обсуждения предложений и видим, что российский президент Владимир Путин сделал шаг вперед», — подчеркнул журналист, имея в виду озвученную Путиным кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Каллас заявила о новых возможных санкциях против России

И вместе с этим, продолжил Зайпель, у главы дипслужбы ЕС Каллас «есть своя собственная повестка»: По мнению журналиста, «не следует забывать, чем она занималась раньше и что у нее в голове». Глава европейской дипломатии, будучи эстонкой, представляет страну с населением лишь в 1,3 млн человек, напомнил эксперт.

Ранее в Кремле заявили, что европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта на Украине. По мнению Дмитрия Пескова, европейские страны в настоящее время делают ставку на продолжение военных действий, а не на продвижение переговорного процесса.

Сама Каллас заявляла, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Она высказалась, что Россия якобы пока не демонстрирует достаточной готовности к предметным переговорам.