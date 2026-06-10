Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу о военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский отметил, что не может поделиться всеми подробностями.

«Я получил результат, я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал», — добавил президент Украины.

По его словам, целью письма Трампу стала попытка сместить внимание Вашингтона с конфликта на Ближнем Востоке на Украину.

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В конце мая Зеленский отправил письмо Трампу, в котором рассказал о дефиците ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки. Также в июне украинский лидер опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором предложил закончить конфликт, провести личную встречу и прекратить огонь.

Прочитав письмо Зеленского, Путин сказал, что в нем присутствуют «элементы хамства», и подчеркнул, что он расценил это так, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Также помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в «открытом письме» Зеленского было несколько страниц хамства.

Ранее Зеленский назвал «идеальное решение» в мирных переговорах.