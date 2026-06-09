В парламент Венгрии внесли законопроекты, нужные для получения от ЕС €16,4 млрд

Правительство Венгрии внесло в парламент пакет законопроектов, которые должны быть приняты для того, чтобы выполнить требования Еврокомиссии и получить из спецфондов ЕС €16,4 млрд, заблокированных Брюсселем. Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал эти документы историческими и выразил уверенность в том, что они вскоре будут одобрены большинством депутатов.

"Венгерский народ и венгерские компании наконец-то могут получить доступ к миллиардам Евросоюза, на которые они имеют право", - заявил он в видеообращении, показанном национальными телеканалами.

Мадьяр утверждал, что для получения этих средств ЕС его правительству "необходимо сделать лишь то, что ожидает от него венгерский народ, - искоренить коррупцию [Виктора] Орбана". Таким образом, он в очередной раз повторил обвинения в адрес своего предшественника на посту премьера, оказавшегося в оппозиции после поражения его партии на парламентских выборах.

Мадьяр отверг заявления прошлого правительства о том, что Брюссель удерживал причитающиеся Венгрии средства по политическим причинам.

"Годами мы слышали, что речь идет о нелегальной миграции, об Украине, о различных идеологических вопросах. При этом всем были доступны документы, из которых ясно следовало, чего ожидает от Венгрии Европейский союз: строгих мер по борьбе с коррупцией, более прозрачной общественной жизни, более надежных гарантий и автономных университетов. Мы с радостью примем необходимые решения", - заявил премьер.

29 мая он заключил в Брюсселе политическое соглашение с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о предоставлении Венгрии €16,4 млрд из спецфондов ЕС, которые были заблокированы Брюсселем из-за претензий к правительству Орбана. Чтобы получить их, Венгрия должна сделать шаги по укреплению демократии, восстановлению верховенства права и борьбе с коррупцией. Это как раз и предусмотрено законопроектами, направленными в парламент.

Представители партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", перешедшей в оппозицию, по-прежнему утверждают, что требования Брюсселя в этих областях ведут к подрыву государственного суверенитета Венгрии и противоречат ряду положений Основного закона страны. В качестве примера они, в частности, указывают на решение правительства Мадьяра присоединиться к Европейской прокуратуре, заявляя, что теперь этот наднациональный орган сможет подвергнуть уголовному преследованию венгерских граждан.