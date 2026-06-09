Премьер Финляндии выразил недовольство Зеленскому

Премьер-министр Финляндии Петер Орпо в ходе личной встречи выразил недовольство Владимиру Зеленскому из-за постоянных инцидентов с дронами, пишет RT в Telegram-канале.

По данным канала, украинский лидер встретился с главой кабмина во вторник, 9 июня. Стороны обсудили ряд вопросов текущей повестки, в частности, контакты с европейцами и американцами.

Журналисты заметили, что Орпо не стал поддерживать утверждения Зеленского о том, что дроны, попавшие на территорию Финляндии, якобы направила Россия.

Ранее сообщалось, что на совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии украинский лидер все же признал, что беспилотники были украинскими.

Зеленский подчеркнул при этом, что случаи появления в небе Латвии, Литвы, Эстонии украинских БПЛА были единичными.