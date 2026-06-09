Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению к партнеру по правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - заканчивается. Как пишет газета Rheinische Post, он сказал об этом на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

"Мое терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам на исходе", - приводит издание слова канцлера.

Недовольство Мерца вызвало то, что СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабинет министров утвердил еще в декабре 2025 года. Однако пока его до сих пор не одобрил Бундестаг. Социал-демократы добиваются привязки нового закона, который призван облегчить процедуру принятия решений по инфраструктурным проектам, к закону об охране окружающей среды.

Правящая коалиция в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ переживает сложные времена. Среди партнеров усилились разногласия по ключевым реформам, которые они договорились реализовать в нынешний легислатурный период. Как сообщала ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники, в окружении канцлера уже были размышления над вариантом распада коалиции.