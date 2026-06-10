На Кипре суд распорядился конфисковать виллу у скандального олигарха

Юридическая служба Республики Кипр (аналог генеральной прокуратуры) объявила о беспрецедентном решении суда, который распорядился конфисковать недвижимость, принадлежащую скандально известному малайзийскому предпринимателю Джо Лоу.

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Этот случай стал первым в судебной практике островного государства, когда собственность была изъята без вынесения обвинительного приговора в отношении владельца. Как отмечается в заявлении Юридической службы, речь идет о роскошной вилле, расположенной в популярном туристическом городе Айя-Напа на юго-востоке Кипра. Стоимость объекта оценивается примерно в шесть миллионов евро.

Сама процедура конфискации рассматривалась в окружном суде провинции Никосия. Судья принял положительное решение на основании совместного ходатайства, поданного Юридической службой Республики Кипр и агентством по борьбе с отмыванием денег MOKAS. Процесс прошел при формальном согласии адвокатов, представляющих интересы Джо Лоу, хотя сам предприниматель находится за пределами кипрской юрисдикции и, вероятно, не сможет обжаловать это решение в обычном порядке.

В документе Юридической службы указано: «Впервые в кипрском судопроизводстве вынесено судебное постановление о конфискации незаконно нажитого имущества без вынесения обвинительного приговора". Также в нем добавлено: "Постановление касается имущества, принадлежащего Джо Лоу, который находится за пределами юрисдикции Республики Кипр, а также его резиденции в Айя-Напе».

Джо Лоу (полное имя — Лоу Тек Чой) — фигура, хорошо известная не только в Малайзии, но и во всем мире благодаря скандалу вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Этот фонд стал центром одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории, в результате которого были похищены миллиарды долларов.

Лоу, который был близким соратником бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, обвиняется в отмывании денег и хищении средств фонда. По данным следствия, вилла на Кипре была приобретена именно на украденные деньги, а сама недвижимость использовалась для легализации преступных доходов. Ранее Джо Лоу уже был заочно осужден в Малайзии и находится в международном розыске по линии Интерпола, скрываясь предположительно в Китае или на Тайване.

Юридическая служба Кипра уточнила, что ходатайство о конфискации было зарегистрировано на основании двух статей кипрского законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег и конфискацию доходов, полученных преступным путем. Эти законы позволяют изымать имущество, даже если его владелец не был осужден в уголовном порядке, при условии, что есть убедительные доказательства незаконного происхождения средств. Данное решение ставит Кипр в один ряд с юрисдикциями, которые активно используют механизмы «не основанной на приговоре» конфискации (non-conviction based forfeiture), такие как США и Великобритания.

Теперь вилла в Айя-Напе перейдет в собственность государства. Вырученные средства, по заявлению кипрских властей, будут направлены на компенсацию пострадавшим от аферы с 1MDB. Сам Джо Лоу может лишиться не только этой недвижимости, но и других активов, которые будут выявлены в рамках дальнейшего расследования.