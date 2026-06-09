Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией

Европа должна присутствовать на переговорах с Россией в качестве равноправного участника, не посредника, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер сделал ряд заявлений по вопросам урегулирования кризиса на саммите «Северо-Балтийской восьмерки».

«Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне», — потребовал Зеленский.

Политик уточнил, что посредник обязан занимать нейтральную позицию, в частности, по спорным вопросам. В связи с этим, добавил он, европейцы не могут быть посредниками.

«Северо-Балтийская восьмёрка» (Nordic-Baltic Eight, NB8) — формат сотрудничества восьми стран Северной Европы и Балтии. В него входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва и Эстония.

Государства NB8 имеют общую геополитическую позицию и интересы в области безопасности, экономического развития и региональной стабильности.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что выступает за проведение переговоров с Россией по Украине. Вместе с тем, добавил он, Европа должна присоединиться к ним в качестве их участника, не посредника.