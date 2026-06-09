Туск раскритиковал переговоры по Украине без Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли без участия его страны. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Туска, Польша должна участвовать в подобных переговорах, как и другие европейские союзники Украины. Таким образом он прокомментировал встречу Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции. По мнению Туска, представители этих стран не могут выступать от лица всей Европы.

«Я поговорил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая не в восторге от существования такого формата. Любые договоренности, в которых Польша не участвует, не будут иметь обязательной силы для Польши», — заявил он.

Туск также раскритиковал предложения по восстановлению прямого диалога с Россией.

«Я очень осторожен в отношении идей, возникающих в Западной Европе, о начале как можно скорее какого-либо диалога или разговора с Путиным по поводу Украины», — добавил он.

Ранее Туск заявил, что его злят некоторые заявления Зеленского.