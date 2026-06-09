"Мы не приемлем": Мадьяр жестко высказался по Украине

Правительство Венгрии не допустит применения двойных стандартов при рассмотрении вопроса о расширении Европейского союза и выступает категорически против ускоренного принятия Украины в свои ряды.

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Об этом в интервью телекомпании ATV заявил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Мадьяр напомнил, что путь к членству в союзе включает прохождение 33 переговорных глав, что делает процесс интеграции крайне длительным. По его оценкам, выполнение всех обязательств может занять от 10 до 15 лет. Несмотря на то что Будапешт не блокирует начало дискуссий, официальный статус кандидата не гарантирует Киеву автоматического успеха.

Принципиальным условием для Венгрии остается соблюдение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Премьер-министр предупредил, что правительство будет пристально следить за выполнением достигнутых договоренностей. В случае если Киев продолжит игнорировать требования по защите интересов венгерского меньшинства, Будапешт готов использовать свои полномочия вплоть до прекращения процесса евроинтеграции Украины.