Требования Владимира Зеленского, озвученные в Лондоне, говорят о том, что он не желает заключать мирное соглашение, заявил в соцсети Х кандидат в депутаты Европарламента от Финляндии Армандо Мема.

Накануне в Лондоне лидеры Франции, ФРГ, Британии встретились с Зеленским. По итогам встречи ее участники выдвинули ряд требований к России. В частности, призвали Москву немедленно прекратить огонь, выплатить репарации Киеву, согласиться на ввод европейского контингента на Украину.

Кроме того, Зеленский в последние недели неоднократно обращался к России с различными просьбами, в частности, выразил желание провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Россия на фоне истерик украинского лидера заявила, что готова провести встречу в Москве, готова к переговорам. Вместе с тем, российские официальные лица подчеркнули, что РФ будет добиваться выполнения целей СВО.

«Зеленский хочет заморозить конфликт на Украине, его не интересует настоящий мир, как и лидеров ЕС, якобы стремящихся к миру с Россией. Против России вводится новый пакет санкций, лидеры ЕС продолжают то, что я называю «дипломатией оскорблений», — разъяснил Мема.

По его мнению, лидеры европейских стран повсюду потерпели неудачу, их действия говорят о том, что Брюссель в настоящий момент находится в отчаянии.

Политик подчеркнул, что Россия отвергла выдвинутые Зеленским условия в связи с тем, что в Москве отчетливо осознают — Европа желает перевооружиться, выиграть время для Украины.

Кроме того, добавил Мема, у России нет необходимости соглашаться на прекращение огня в связи с тем, что цели СВО постепенно достигаются.

Вместе с тем, российская сторона призывала и призывает к реальной дипломатии, приглашает Зеленского приехать в Москву, обсудить условия завершения конфликта.

Политик резюмировал, что украинский лидер боится мира, также, как и европейские лидеры. Они понимают, что заключение сделки приведет к падению их правительств.