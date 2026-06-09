Зеленский предложил странам Балтии сделку для защиты от дронов

Владимир Зеленский предложил странам Балтии заключить сделку по дронам, которая поможет защититься от прилетов БПЛА. Об этом сообщает РБК.

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Такое предложение он озвучил во время пресс-конференции в Таллине. Он заявил, что сделка по дронам решит проблему с прилетами БПЛА в воздушное пространство стран Балтии. В рамках этого соглашения Украина отправит в согласные государства свои экспертные группы. Они должны будут наладить взаимодействие в сфере защиты от воздушных угроз и решить проблему с беспилотниками.

«Это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — заявил он.

Помимо этого Зеленский заявил, что случаи прилетов беспилотников ВСУ в страны Балтии не носят массовый характер. Позднее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал согласие на сделку с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что России «почувствует войну», если против нее запустят 600 дронов и ракет.