Зеленский предложил странам Балтии сделку для защиты от дронов
Владимир Зеленский предложил странам Балтии заключить сделку по дронам, которая поможет защититься от прилетов БПЛА. Об этом сообщает РБК.
Такое предложение он озвучил во время пресс-конференции в Таллине. Он заявил, что сделка по дронам решит проблему с прилетами БПЛА в воздушное пространство стран Балтии. В рамках этого соглашения Украина отправит в согласные государства свои экспертные группы. Они должны будут наладить взаимодействие в сфере защиты от воздушных угроз и решить проблему с беспилотниками.
«Это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — заявил он.
Помимо этого Зеленский заявил, что случаи прилетов беспилотников ВСУ в страны Балтии не носят массовый характер. Позднее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал согласие на сделку с Зеленским.
Ранее Зеленский заявил, что России «почувствует войну», если против нее запустят 600 дронов и ракет.