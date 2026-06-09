Президент Колумбии опубликовал в соцсетях пост с текстом «хайль Гитлер»

Президент Колумбии Густаво Петро вызвал резонанс в соцсетях после публикации в X (Twitter) сообщения из двух слов – «Heil, Hitler» (читается как «хайль Гитлер», – «Газета.Ru»). Пост набрал более 20 млн просмотров. На ситуацию обратила внимание редакция издания Newsweek.

Сообщение сопровождалось ссылкой на колонку политика и журналиста Фелипе Сулеты Льераса, опубликованную в газете El Espectador. В статье автор призывал к смене власти и заявлял, что стране необходимы порядок, сильное руководство и экономическая свобода.

Как отмечает Newsweek, публикация Петро, вероятно, стала реакцией на содержание материала. В последние недели колумбийский лидер неоднократно обвинял часть оппозиции в распространении идей, которые он считает фашистскими.

Инцидент произошел на фоне президентской кампании в Колумбии. Во второй тур выборов вышли поддерживаемый Петро левый сенатор Иван Сепеда и правый политик Абелардо де ла Эсприэлья, которого ранее публично поддержал президент США Дональд Трамп.

По данным опроса AtlasIntel, проведенного в начале июня, де ла Эсприэлья лидирует с поддержкой 50,3% избирателей, тогда как Сепеда набирает 42,6%. Второй тур выборов назначен на 21 июня.