Кандидат в генсеки ООН назвала способ остановить конфликт на Украине

Единственным эффективным способом разрешения конфликта на Украине является налаживание прямого диалога со всеми вовлеченными сторонами. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости высказала кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан.

Отвечая на вопрос о своих приоритетах в случае избрания на высший пост в Организации Объединенных Наций, Гринспан подчеркнула необходимость инклюзивного подхода к урегулированию международных кризисов.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — заявила она.

На данный момент список претендентов на должность генерального секретаря ООН включает ряд авторитетных политиков и руководителей международных ведомств. Помимо Ребеки Гринспан, возглавляющей Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в гонке участвуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Сенегала Маки Салл и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша официально истекают 31 декабря 2026 года. Будущему руководителю организации предстоит решать вопрос поиска новой архитектуры безопасности в условиях текущей геополитической напряженности.