Пятеро мужчин домогались туристки на улице в Азии

Пятерых мужчин арестовали в Азии за домогательства в отношении туристки из Колумбии на улице. Об этом пишет портал Daily Tribune.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в городе Макати на Филиппинах. Местные жители напали на 23-летнюю девушку, когда она гуляла по району Побласион, и попытались заставить ее пойти с ними. Колумбийка отказалась, и злоумышленники совершили с ней действия сексуального характера без ее согласия.

Туристка немедленно обратилась за помощью к патрулирующим район полицейским, и всех пятерых подозреваемых задержали. Дело передали в отдел по защите женщин и детей прокуратуры города Макати для проведения следствия.

Правоохранители окажут девушке юридическую поддержку и организуют защиту на протяжении всего судебного процесса. Местные власти призвали туристов, столкнувшихся с подобными инцидентами, немедленно сообщать о них в ближайший полицейский участок.

Ранее профессионального футболиста обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетней туристки на курорте Турции. Когда спортсмен узнал возраст 14-летней девочки, он назвал ее горячей и предложил обняться.