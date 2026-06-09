Иран сбил американский вертолет Apache, Трамп грозит ответом

ВС Ирана сбили американский ударный вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Военные сообщили, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache во время патрулирования Ормузского пролива", - написал он.

По словам Трампа, на борту находились два пилота, они были спасены и не пострадали.

Теперь, добавил американский лидер, США обязаны "из необходимости" отреагировать на этот шаг Ирана.

Ночью газета The New York Times сообщала о крушении вертолета Apache недалеко от Ормузского пролива. Однако причины случившегося были неизвестны.

Apache является основным боевым вертолетом армии США с середины 1980-х годов.