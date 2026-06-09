"Посмешище!": Вагенкнехт разгромила политику Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру.
Об этом заявила основательница партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт.
"Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру. Недавний пример: недвусмысленный отказ нового венгерского премьера [Петера Мадьяра] выполнить требование нашего самопровозглашенного канцлера иностранных дел об участии Венгрии в усилиях по затягиванию бессмысленной украинской войны", - отметила Вагенкнехт на своей странице в соцсети X, судя по всему имея в виду отказ венгерских властей поставлять оружие Киеву.
По ее мнению, канцлер все больше загоняет Германию в изоляцию.
"Неудивительно, что правительство ФРГ потерпело неудачу в борьбе за место в Совете Безопасности ООН", - указала Вагенкнехт.