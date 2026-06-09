AP: администрация Трампа предложит ускоренное оформление виз за $750

Администрация президента США Дональда Трампа запустит пилотную программу ускоренного получения туристических и деловых виз. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, заявители смогут за дополнительную плату в размере $750 записаться на визовое собеседование в течение десяти дней. Эта сумма будет взиматься сверх стандартного консульского сбора в $185.

Пилотный проект будет действовать с 1 июля по 31 декабря.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в США суд отменил введённый американским президентом сбор в размере $100 тысяч за визы H-1B для высококвалифицированных иностранцев.