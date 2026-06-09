В стране ЕС произошли масштабные перебои с электричеством

В Эстонии произошло масштабное отключение электричества во втором по величине городе страны Тарту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

Отмечается, что перебои затронули Тарту и его окрестности. Кроме того, без электричества осталась одна из крупнейших больниц Эстонии — клиника Тартуского университета.

«Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества. <...> Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту. Например, в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа, а также в Ныо в Тартумаа», — сообщает источник.

Причиной неполадок называют сбой, который произошел во время плановых ремонтных работ.

Ранее отключение электричества на трех улицах произошло в Рязани.