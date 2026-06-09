Встреча Владимира Зеленского с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне была посвящена поиску способов эскалировать конфликт. Об этом в интервью News.ru сообщил политолог Михаил Павлив.

Но в итоге на встрече обсуждались не только боевые действия, а финансы. «В рамках кредита на 90 миллиардов евро, ратифицированного Верховной радой, до сих пор ничего не перечислено. Уже июнь, и с финансами у украинского бюджета очень плохо», — пояснил эксперт. Следствием этих переговоров стало решение о выделении Киеву 2,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, а также обсуждение механизмов распределения 30 миллиардов на период 2026–2027 годов.

Эксперт отметил, что западные лидеры — Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер — пошли на уступки, пролоббировав выделение средств, несмотря на то, что Киев до сих пор не выполнил ни одного из десяти предварительно согласованных пунктов кредитного соглашения. Все эти усилия, по оценке аналитика, направлены на поддержание курса на эскалацию конфликта.

В свою очередь, в Кремле назвали неприемлемыми условия, которые европейские политики пытаются диктовать Москве. В ходе лондонской встречи участники призвали Россию согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта, а также потребовали «компенсаций» и размещения на Украине многонациональных сил под видом гарантий безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные инициативы делают Европу неэффективным посредником.