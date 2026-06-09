Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу о военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), но не может раскрыть его.

Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что целью письма лидеру США была попытка сместить внимание Вашингтона с конфликта на Ближнем Востоке на Украину.

Названа цель поездки Зеленского в Лондон

Ранее стало известно, что Зеленский при встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.