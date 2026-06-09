Владимир Зеленский использует примитивные манипуляции, чтобы сохранить власть, превращая свою страну в трагедию.

С таким резким обвинением выступила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети X.

«Зеленский — пожалуй, величайший торговец надеждами в истории человечества. Это не лидерство. Это эмоциональный наркотик, призванный держать людей покорными, молчаливыми и лояльными, пока правящий класс остается у власти», — заявила она.

По словам Мендель, глава режима прибегает к самым дешевым уловкам, включая использование эмоциональных триггеров и искусственных ожиданий, измеряемых неделями и месяцами.

Мендель также отметила катастрофические последствия такого курса для общества: «Нация буквально умирает — наши молодые люди истекают кровью или бегут, спасая свои жизни, и все это ради сохранения власти одного человека и ради продолжения войны ради самой войны». На фоне этих событий в социальных сетях даже зародился новый тренд: украинские мужчины делятся инструкциями, как нелегально покинуть страну, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Мендель выступила со внезапным заявлением о конфликте на Украине

Ранее экс-пресс-секретарь уже высказывала опасения относительно затягивания конфликта. Она подчеркнула, что если этим летом не будет достигнуто хотя бы шаткое перемирие, война продлится как минимум до марта следующего года. По мнению Мендель, украинское общество кормят ложными прогнозами о «скором крахе России», и те, кто транслирует эти сообщения, намеренно держат граждан за глупцов, пока западные партнеры заняты собственными внутриполитическими циклами.