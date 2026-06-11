Партия Мерца выступила за полный запрет въезда россиян в ЕС по шенгенским визам

Партия канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС запустила кампанию по полному запрету въезда россиян в страны Европейского союза (ЕС) по шенгенским визам.

С соответствующей инициативой они обратились в четверг, 11 июня, в социальной сети X.

— 500 тысяч российских граждан провели свой отпуск в Европе в прошлом году. Тем временем многочисленные украинцы погибли от жестоких атакт России. Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим, — говорится в публикации.

По данным Politico, ряд европейских стран выступил за ужесточение правил въезда для российских туристов в Шенгенскую зону. Министры 11 государств уже направили совместное письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.

Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21 процент меньше в сравнении с показателями 2024 года. Наиболее активно документы продолжают одобрять в Италии, Греции и Франции.