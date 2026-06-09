Израиль отверг запрет Франции на въезд для своего министра финансов

Израиль "решительно отвергает" запрет на въезд на французскую территорию, введенный Францией в отношении израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, а также ограничительные меры, введенные рядом западных стран в отношении израильских граждан и организаций. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел еврейского государства.

"Израиль решительно отвергает позорные меры, принятые иностранными правительствами против израильских граждан, организаций и министра израильского правительства. Истинная суть этих шагов - попытка навязать политическую позицию в отношении <…> израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении. "Общим для этих правительств является их полная неспособность бороться с антисемитизмом, который процветает в их собственных странах", - продолжили в МИД Израиля, отметив, что "антиизраильская политика <…> лишь подпитывает этот антисемитизм".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция запретила Смотричу въезд на свою территорию, указав, что Париж "вместе с британскими, канадскими, австралийскими, новозеландскими и норвежскими партнерами" вводит новые санкции против "лиц, ответственных за активизацию поселенческой деятельности и насилия на Западном берегу [реки Иордан]".

Ранее Франция также запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру.