Допуск Абрамовича к переговорам по Украине объяснили

Допуск российского предпринимателя Романа Абрамовича к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским обусловлены его возможной степенью влияния на политиков.

Такое предположение в комментарии «Ленте.ру» озвучил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Абрамович, видимо, имеет возможность быть услышанным и принятым и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне, и в других местах. Роль крупного капитала никуда не исчезла — Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики

Бондаренко отметил, что Абрамович по-прежнему остается одним из самых значимых представителей российского крупного капитала. При этом политолог подчеркнул, что для успешного урегулирования конфликта контакты должны проходить на регулярной основе в третьих странах на уровне советников или других официальных лиц. Он также добавил, что привлечение бизнесмена к переговорам является странным на фоне регулярных обменов пленными и телами военнослужащих между Москвой и Киевом.

Если сейчас, на пятый год конфликта, переговоры идут через Абрамовича, это говорит о катастрофическом дефиците каких-то иных работающих каналов коммуникации. (...) Почему такого рода выезды должен совершать представитель бизнеса? — Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики

Ранее Зеленский заявил Абрамовичу в ходе личной встречи об отказе Украины уступать подконтрольные территории Донбасса. Политик подтвердил тайный визит предпринимателя в Киев.