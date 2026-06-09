IH: поддержка Рубио помогла Израилю получить разрешение Трампа на удар по Ирану

Поддержка американского госсекретаря Марко Рубио помогла Израилю получить от президента США Дональда Трампа «зелёный свет» на удар по Ирану, который израильская сторона осуществила накануне. Об этом пишет местная газета Israel Hayom.

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«Израиль нанёс удар после согласования с Вашингтоном и получения одобрения США, фактически — самого Дональда Трампа», — говорится в публикации.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убедил американского президента, что отказ от атаки даст Ирану преимущество и может укрепить его позиции на переговорах.

«Аргумент о необходимости ответного удара... получил поддержку... Рубио», — отмечает газета.

В статье также утверждается, что США и Израиль координировали действия во время атаки на Бейрут.

Сегодня, 9 июня, Трамп заявил об отсутствии у него желания возобновлять удары по Ирану.

Кроме того, он пообещал достичь сделки с Ираном в течение двух недель.