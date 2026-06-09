Стоимость активов Мадьяра оказалась в 10 раз больше, чем у Орбана

Петер Мадьяр, новый премьер-министр Венгрии, подал декларацию, в которой полностью перечислил все свои финансовые активы. Их стоимость в 10 раз превышает задекларированное имущество его предшественника на посту главы кабмина Виктора Орбана, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Орбан не посчитал нужным указать в документе принадлежащую ему недвижимость. Он показал лишь финансовые активы, указал, что на совместном с супругой кредитном счету находится 9,1 млн форинтов (около €25 тыс.).

Мадьяр, отметили журналисты, заполнил все графы. Так, он указал активы на €70 тыс. в инвестиционных фондах, €55 тыс. на банковском счете, примерно столько же в ценных бумагах, на счетах и наличными в форинтах, итого почти €250 тыс.

Политик также раскрыл, что в его собственности находятся гараж, участок на Балатоне, квартира, дом, автомобиль Volvo XC60, пианино Yamaha и картины.

Ранее сообщалось, что ведомство по контролю за соблюдением честности и неподкупности Венгрии выявило несколько подозрительных госзакупок, совершенных при правительстве Орбана, их сумма оценивается в €3,5 млрд.

Кроме того, стало известно, что сторонники, ставленники и партнеры экс-премьера спешно покидают республику, вывозят семьи и накопления.