Пока вы не уснули: Зеленский о решающем моменте СВО и возможный пересмотр итогов выборов в Армении

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Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте

© ZUMA / ТАСС

Украине и Европе необходимо готовиться к решениям, которые будут приняты на саммитах Евросоюза (ЕС) и НАТО в июне и июле.

«Очень важно сегодня готовиться к тем переговорам и решениям, которых мы все ждем от саммитов на уровне Европейского союза, G7 и НАТО. Июнь и июль в этом году могут означать очень многое», — заявил украинский президент.

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В Армении могут пересмотреть итоги выборов

Глава Центрального избиркома Армении Ваагн Овакимян заявил, что окончательные результаты парламентских выборов будут опубликованы 14 июня, а 19 июня партии смогут их оспорить.

Овакимян подчеркнул, что 19 июня итоги выборов могут быть оспорены в Конституционном суде. Он заявил, что все дальнейшие процессы «будут предопределены исключительно решением суда».

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Страна ЕС прекратит поставки оружия на Украину

Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украине нужно больше людей, а не вооружений», — сказал болгарский министр обороны Димитр Стоянов.

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Российский миллиардер осудил слишком крепкий рубль

Продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно, а упорству России в этом направлении поражается весь деловой мир. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, таким укреплением никогда не занимались ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай, ни какая-либо другая большая экономика, ориентированная на экспорт.

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Появились данные о сработавшем под автомобилем в Балашихе взрывном устройстве

Мощность взрывчатки, установленной под днище автомобиля BMW X3 в Балашихе, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

— Взрывное устройство было мощностью 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена под водительское сиденье, — говорится в публикации.

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Рособрнадзор вынес предостережения четырем вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения четырем вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в публикации в мессенджере МАКС.

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Медведев заявил об открытой войне Запада против России

Неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в МосквеЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал санкции Запада против Москвы открытой войной.

«По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной», — цитирует его РИА Новости.

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В Таиланде задержали лже-жену российского посла

В Таиланде задержана женщина, которая выдавала себя за супругу российского посла и обманывала соотечественников. По данным Baza, Дарья обещала помощь в оформлении документов и брала за свои услуги 50 тысяч батов (около 111 тысяч рублей) за визу «Таиланд Элит».

Как пишет Telegram-канал, схема была следующей: релоканты несли деньги, а взамен получали обещания. Лже-дипломатка также предлагала оформить водительские права, загранпаспорта РФ и даже гражданство Румынии.

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Эмигрировавшая в США солистка Little Big захотела вернуться в Россию

Участница группы Little Big и возлюбленная музыканта Ильи Прусикина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Софья Таюрская заявила о желании посетить Россию. Соответствующий комментарий она оставила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка прокомментировала публикацию блогерши Анастасии Ивлеевой, которая выложила кадры с прогулки по улицам и набережным Санкт-Петербурга и поздравила подписчиков с началом лета.

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Неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в Москве

Неизвестное устройство взорвалось в руках у 13-летнего подростка в доме на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в результате взрыва загорелась квартира в Коптево.

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