Оценены шансы оппозиции Армении на отмену итогов выборов

Попытки оппозиционного блока «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном обжаловать результаты парламентских выборов в Конституционном суде обречены на провал, а сама республика продолжит курс на отдаление от Москвы. Такое мнение в беседе с Рамблером высказал политолог Евгений Михайлов. По оценке аналитика, действующий премьер-министр страны Никол Пашинян полностью контролирует ситуацию в стране и опирается на поддержку западных партнеров, в то время как у его главных оппонентов нет достаточного политического веса внутри республики для изменения электоральных итогов.

Ранее представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян сообщил, что политическое объединение готовит иск в Конституционный суд, чтобы оспорить итоги парламентских выборов. По его словам, голосование прошло «под давлением, несвободно и несправедливо», чему есть многочисленные подтверждения. При этом Сагателян подчеркнул, что в блоке четко осознают, «кто принимает решения в Конституционном суде», но считают этот процесс необходимым.

Михайлов отметил, что обращение оппозиции в Конституционный суд носит скорее формальный характер. По его словам, руководство блока «Армения» идет на этот шаг не ради реальной победы, а с целью сохранить политическое лицо перед своими избирателями.

То, что сейчас Кочарян пытается подать протест в суд, — абсолютно бесполезно. Пашинян крепко держит власть, его поддерживает Евросоюз. Он манипулирует любыми возможностями, чтобы удержаться, и он удержится. Это бесперспективная затея, цель которой — просто показать сторонникам, что "мы хотели, но нас обманули", и оправдаться перед избирателями, сделавшими ставку на этот блок. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Говоря о возможных внутренних потрясениях в Армении после того, как судебные инстанции предсказуемо отклонят иск, эксперт исключил вероятность масштабного политического кризиса или затяжных протестов. По словам политолога, любое недовольство будет жестко пресекаться действующей властью, а позиции самого Кочаряна внутри страны слишком слабы для мобилизации населения.

«Учитывая, что к карабахскому клану и Кочаряну в самой Армении доверия мало, никаких перспектив у него нет. И все, что сейчас происходит в Армении, — это продолжение курса на отрыв страны от России. Внутренних волнений не будет, Пашинян все контролирует. А если возникнут какие-то попытки эскалации, то они будут очень быстро устранены репрессивными мерами».

Ранее сообщалось, что ЦИК Армении получил заявления на перерасчет результатов из 555 участков.