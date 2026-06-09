Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия на Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Украине нужно больше людей, а не вооружений», — сказал болгарский министр обороны Димитр Стоянов.

Политик также призвал к «справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами, участвующими в конфликте».

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Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.