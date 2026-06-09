«Фашистские замашки»: что известно о конфликте Украины и Польши

Перезахоронение лидера Организации украинских националистов* (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) Андрея Мельника на Украине вызвало резкую реакцию Польши. Зачем Киев наживает врагов в Европе, разбиралось издание News.ru.

Ранее в Киев были репатриированы останки Андрея Мельника, одного из лидеров Организации украинских националистов* - структуры, создавшей военные формирования, причастные к массовым убийствам этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. При этом Владимир Зеленский объявил, что отдельный центр специальных операций «Север» получит наименование «Герои УПА**» (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация).

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что потребует лишить Зеленского высшей польской награды, ордена Белого Орла. А польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что действия Зеленского «оскорбляют национальные чувства» Польши и «вызывают беспокойство с точки зрения двусторонних отношений».

Зеленский возвел поклонение нацизму на Украине в ранг государственной идеологии, и его «фашистские замашки прорвали красные линии даже для западных спонсоров», констатировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Для Польши перезахоронение с почестями фашистских преступников, активных участников Холокоста и еврейских погромов, оказалось историческим плевком в лицо», — заметил депутат.

В свою очередь историк спецслужб Валентин Мзареулов уверен, что конфликт с Варшавой стал следствием того, что Зеленский не понимает, что в большой политике нельзя «гнать КВН», однако до недавних пор в Польше на это закрывали глаза.

«Но Волынская резня для поляков — это как для евреев Холокост. Причем, что характерно, с резкой критикой действий Киева выступила не только Варшава — осудил все эти перезахоронения и Тель-Авив. В этом контексте у Киева действительно могут начаться проблемы с финансированием и поддержкой», — отметил он.

А политолог и историк Владимир Скачко уверен, что своими действиями Киев пытается показать, что может делать все, что хочет, и героизация преступников – «этакий политический вызов».

«Зеленский, кажется, решил продемонстрировать всем, что он самый смелый, что именно он — тот вождь, который вертит всеми политическими процессами и ему за это ничего не будет», — считает эксперт.

При этом, по его словам, такие действия властей Украины могут решать еще ряд задач, в том числе и по отвлечению населения страны от реальных проблем.

На этом фоне, по данным украинского издания «Страна», Зеленский начал летать в Европу через Молдавию. И эксперты уверены, что этим дело не ограничится.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов обратил внимание на то, что сейчас поддержка Украины Польшей ведется на уровне «враг моего врага», а бытовая украинофобия настолько же естественна для современных поляков, как и русофобия.

Эксперт раскрыл «тайный план» Украины и Польши

А политолог и историк Владимир Скачко не исключил, что резкая реакция Польши на действия Киева может быть частью «общеевропейской стратегии — держать Украину на расстоянии вытянутой руки». Поэтому Варшава может заменить Венгрию в противостоянии с Зеленским.

Напомним, что ранее занимавший на тот момент пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. В ходе саммита 19 марта, несмотря на давление со стороны глав стран ЕС, он подтвердил свое решение, отметив, что «сломил нефтяную блокаду, навязанную Владимиром Зеленским».

* Запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.

** Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.