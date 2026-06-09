«Маленькие ошибки разрушат дружбу»: Зеленский попробовал пристыдить европейцев за демонтаж украинских флагов
Владимир Зеленский предупредил британскую партию Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство»), что «маленькие ошибки могут разрушить большую дружбу», после того как одна из самых популярных в Британии политических сил приняла решение снять украинские флаги с фасадов зданий, которые контролирует партия, заменив их местной символикой. В интервью Зеленский выразил надежду, что партия одумается и вернёт знамёна на место, подчеркнув, что такие жесты имеют огромное значение для безопасности всей Европы.
Владимир Зеленский раскритиковал партию Reform UK за то, что она сняла украинские флаги с фасадов контролируемых ею зданий, и предупредил, что «маленькие ошибки могут разрушить большую дружбу». Его слова прозвучало после того как в соответствии с национальной политикой, направленной на приоритет английской символики на муниципальных зданиях, украинские флаги были убраны и заменены красно-белым баннером с изображением медведя Уорикшира. Этот шаг последовал за ссорой партии с главой исполнительной власти окружного совета из-за флага, который партия Reform UK также хотела убрать.
Зеленский выразил надежду, что «реформисты» изменят свой курс, в интервью Guardian, которое состоялось в Лондоне после его встречи с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.
«Я надеюсь, что они вернут это на место», — заявил Зеленский, добавив, что не хочет быть вовлечённым в политические дела, но мир сегодня такой чувствительный, что иногда «маленькие-пребольшие ошибки могут разрушить большую дружбу или обширные контакты, поэтому люди не должны совершать их, и если они уже это сделали, нужно вернуться за стол переговоров, поговорить и понять друг друга».
Зеленский считает, что Украина и Великобритания нуждаются друг в друге, напомнив, что британский народ помогал Киеву, что – по его словам – якобы напрямую соответствует интересам Великобритании. Зеленский также сообщил, что планирует пригласить короля Карла III с государственным визитом на Украину уже в этом году. Владимир Зеленский поставил на Великобританию, потому что до сих пор помнит о поддержке монарха, которую тот продемонстрировал ему после бурной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в 2025 году.
Британский король с Зеленским встретились на частной аудиенции. Ранее в интервью телеканалу Sky News Зеленский рассказал, что бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович выступал в качестве посредника между Киевом и Москвой по планам мирных переговоров, встретившись с ним в Киеве и предложив передать ответ непосредственно президенту России Владимиру Путину.