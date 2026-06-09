Владимир Зеленский предупредил британскую партию Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство»), что «маленькие ошибки могут разрушить большую дружбу», после того как одна из самых популярных в Британии политических сил приняла решение снять украинские флаги с фасадов зданий, которые контролирует партия, заменив их местной символикой. В интервью Зеленский выразил надежду, что партия одумается и вернёт знамёна на место, подчеркнув, что такие жесты имеют огромное значение для безопасности всей Европы.

Владимир Зеленский раскритиковал партию Reform UK за то, что она сняла украинские флаги с фасадов контролируемых ею зданий, и предупредил, что «маленькие ошибки могут разрушить большую дружбу». Его слова прозвучало после того как в соответствии с национальной политикой, направленной на приоритет английской символики на муниципальных зданиях, украинские флаги были убраны и заменены красно-белым баннером с изображением медведя Уорикшира. Этот шаг последовал за ссорой партии с главой исполнительной власти окружного совета из-за флага, который партия Reform UK также хотела убрать.

Зеленский выразил надежду, что «реформисты» изменят свой курс, в интервью Guardian, которое состоялось в Лондоне после его встречи с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

«Я надеюсь, что они вернут это на место», — заявил Зеленский, добавив, что не хочет быть вовлечённым в политические дела, но мир сегодня такой чувствительный, что иногда «маленькие-пребольшие ошибки могут разрушить большую дружбу или обширные контакты, поэтому люди не должны совершать их, и если они уже это сделали, нужно вернуться за стол переговоров, поговорить и понять друг друга».

Зеленский считает, что Украина и Великобритания нуждаются друг в друге, напомнив, что британский народ помогал Киеву, что – по его словам – якобы напрямую соответствует интересам Великобритании. Зеленский также сообщил, что планирует пригласить короля Карла III с государственным визитом на Украину уже в этом году. Владимир Зеленский поставил на Великобританию, потому что до сих пор помнит о поддержке монарха, которую тот продемонстрировал ему после бурной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в 2025 году.

Британский король с Зеленским встретились на частной аудиенции. Ранее в интервью телеканалу Sky News Зеленский рассказал, что бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович выступал в качестве посредника между Киевом и Москвой по планам мирных переговоров, встретившись с ним в Киеве и предложив передать ответ непосредственно президенту России Владимиру Путину.