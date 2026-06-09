В Эстонии выставили требование к переговорам по Украине

«Сепаратных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине без Киева и Евросоюза быть не должно.

Такие требование к дипломатическому процессу поставил президент Эстонии Алар Карис, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Европа должна быть вовлечена, как этого хочет Украина. Если Украина хочет, чтобы мы сидели за столом, то тогда Европа и Россия должны быть. Если Соединенные Штаты присоединятся к нам, это будет хорошо также. Но сепаратных переговоров без всех сторон не будет», — заявил политик.

Он также выразил уверенность, что ради дипломатического урегулирования Европа должна усиливать давление на Россию.

В Кремле оценили готовность Европы к переговорам по Украине

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.