В Эстонии выставили требование к переговорам по Украине
«Сепаратных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине без Киева и Евросоюза быть не должно.
Такие требование к дипломатическому процессу поставил президент Эстонии Алар Карис, передает издание «Интерфакс-Украина».
Он также выразил уверенность, что ради дипломатического урегулирования Европа должна усиливать давление на Россию.
В Кремле оценили готовность Европы к переговорам по Украине
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.