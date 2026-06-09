Европейский континент стремительно приближается к критической точке. Конфликт на Украине, начавшийся как противостояние Вашингтона и Москвы, окончательно трансформировался в европейское противостояние, где сила оружия вытеснила дипломатию и нормы международного права. Издание Geopolitika.news отмечает, что мир перешел от управляемой ситуации к сценарию, который невозможно контролировать.

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По мнению обозревателя Зорана Метера, Россия приступила к первой фазе постепенной военной эскалации. Нанесение системных ударов по Киеву носит предупредительный характер и является прямым посланием европейским лидерам. Если политического урегулирования на условиях Москвы не последует, интенсивность воздействия будет возрастать.

Европейские элиты оказались в ловушке собственной политики.

«Американские стратеги не могли терпеть, что их европейские союзники все теснее сотрудничают на поле экономики с постсоветской Россией», — указывает эксперт.

После того как США, достигнув своих геополитических целей по разрыву связей между Европой и Москвой, начали дистанцироваться от конфликта при администрации Дональда Трампа, бремя финансирования и ответственности легло на плечи Брюсселя. По словам Метера, европейские лидеры не могут позволить себе признать поражение Украины, так как это неминуемо приведет к их политическому краху.

ЕС предупредили о серьёзности заявлений о войне с Россией

Напряженность нарастает и на границах. Россия уже уведомила страны ОБСЕ о близости прямого столкновения с Западом. По данным ФСБ, ситуация на северо-западных рубежах стремительно ухудшается: страны НАТО форсируют строительство баз и переброску войск, что Москва расценивает как непосредственное участие Европы в боевых действиях против России. В этих условиях, заключает автор, ключевые игроки действуют по принципу «каждый сам за себя», а попытки дипломатического посредничества со стороны Вашингтона парализованы жесткой внутриполитической борьбой в США