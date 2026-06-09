Конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Как отметил он в интервью News.ru, активизировавшиеся призывы Киева к перемирию продиктованы не стремлением к миру, а критической нехваткой ресурсов.

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Олейник пояснил, что любая пауза в боевых действиях сейчас необходима украинскому руководству исключительно для того, чтобы восполнить дефицит личного состава, получить новые финансовые вливания и пополнить запасы боеприпасов.

«Это понятный шаг, который позволяет за это время мобилизовать побольше людей, получить побольше денег, патронов», — прокомментировал ситуацию экс-парламентарий.

По оценке Олейника, ВСУ столкнулись с острым кризисом: в армии не хватает не только людей и вооружений, но и систем противовоздушной обороны. В сложившихся обстоятельствах он допускает возникновение события, которое окончательно переломит ход событий.

Рассуждая о перспективах отношений с Западом, бывший депутат выразил уверенность, что нынешняя конфронтация не может быть вечной. По его мнению, на смену действующим лидерам, таким как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, неизбежно придут политики, осознающие экономическую выгоду от сотрудничества с Россией.

Ранее действующий депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинское общество не питать иллюзий относительно быстрого мира, заявив, что страна должна переходить на рельсы «военной экономики» и готовиться к тому, что противостояние затянется на очень долгий срок.